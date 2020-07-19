Başakşehir ile Kayserispor 22.randevuda

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor 19 Temmuz Pazar günü 3 puan mücadelesi verecek. İstanbul'daki müsabakada iki takım 22. kez karşı karşıya gelecek.
2 takım arasında bugüne kadar oynanan 21 maçta 11 kez Medipol Başakşehir kazanırken 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir, 28 gol atarken Kayserispor ise 17 gol attı.
İki takım arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4
2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1
2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0
2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2
2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2
2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2
2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2
2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1
İHA