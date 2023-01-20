Başakşehir ile Kasımpaşa 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında Başakşehir, yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 19 puanla averajla 14. basamakta yer alıyor.

18. randevu

Başakşehir ile Kasımpaşa oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 18. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler, 10 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar da 4 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda turuncu-lacivertlilerin 32 golüne, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı da 2-1 ve 3-2’lük skorlarla kazanan Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu’nun takımı, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazanmıştı.

Dış saha karnesi

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Boz Baykuşlar, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan alırken, attığı 10 gole karşılık, kalesinde 8 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibine 1-0 yenildi.

Okaka ve Ndayishimiye cezalı

Başakşehir’de, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Stefano Okaka ve sarı kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye, cezalarından dolayı Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

1 futbolcu kart sınırında

Başakşehir’de Danijel Aleksic, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 21. haftada İstanbul'da oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Turgut Doman düdük çalacak

Kasımpaşa - Başakşehir maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İHA