Başakşehir için tarihi gün

Süper Lig’in 33. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014’te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor. En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde yer alan Başakşehir, Kayserispor’u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

62. yılda 6. şampiyon

Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor’u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Süper Lig’in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu. Turuncu-Lacivertli ekip, Süper Lig’de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak

Hedef 3 kupa kazanmak

Mutlu sona ulaşmak için Kayserispor maçına odaklanan Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor. Turuncu-Lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile Süper Kupa maçına çıkacak. Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Kopenhag’ı 1-0 yenen İstanbul ekibi, rakibi ile 5 Ağustos’ta rövanşa çıkacak. Başakşehir, Kopenhag’ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos’ta Almanya’da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek