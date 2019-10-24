Başakşehir için final maçı

Ligde zirve mücadelesi veren Başakşehir, Avrupa Ligi’nde bugün en kritik maçına çıkıyor. Saat 19.55’te evinde Wolfsberger’i konuk edecek Turuncu- Lacivertliler, ilk iki iddiası için kazanmak zorunda.

24 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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Başakşehir için final maçı

UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, bugün evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Grupta oynadığı ilk maçta Roma’ya 4-0 yenilen Okan Buruk’un takımı, son karşılaşmada ise Alman ekibi Mönchengladbach’ı elinden kaçırmış, son dakikada yediği golle 1-1’e razı olmuştu. Turuncu-Lacivertliler, bugün 19.55’te başlayacak kritik maçı mutlaka kazanmak istiyor. Başakşehir kazanması durumunda ilk iki iddiasını güçlendirecek, aksi takdirde işler çok zor hale gelecek.

Buruk ilk peşinde 

Başakşehir’in hocası Okan Buruk da Wolfsberger’i mağlup ederken Avrupa arenasındaki ilk galibiyetine ulaşmak amacında. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında daha önce 22 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

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