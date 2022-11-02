Ligde olduğu gibi Avrupa'da son derece başarılı bir performans sergiyelen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında Hearts'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesi grubunda averajla zirvede yer alan Turuncu-Lacivertliler, gruptan lider çıkmak için kazanmak zorunda. 10 puanla eşit durumda olduğu Fiorentina da son maçta Rigas deplasmanına çıkacak. Temsilcimizin başarılı hocası Emre Belözoğlu, "Fiorentina deplasmanında kaybettiğimiz için geçen hafta bu işi bitiremedik. Şimdi son maçımızda hata yapmadan, rakibimize saygı duyarak ama gücümüzü de hissetirerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Geniş bir kadromuz var ve oyuncularım Avrupa'da başarılı olmak istiyor. Ülke puanı ve kulübümüz için de biz de aynı düşüncedeyiz. Bunun için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

Başakşehir-Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Kasım Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Hearts maçını Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. TSİ 18.30'da başlayacak ve TV 8,5'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Başakşehir-Hearts muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane, Ginnelly, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday, McKay, Shankland

3 sakat var

Başakşehir'de gruptaki final maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde belinden ameliyat olan takımın yıldız ismi Mesut Özil, Hearts müsabakasında forma giyemeyecek. Biglia ve Mahmut'un da sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekleri öğrenildi.