Başakşehir-Hearts maçı (CANLI)

Ligde olduğu gibi Avrupa'da son derece başarılı bir performans sergileyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında Hearts'ı ağırlıyor. Brubunda averajla zirvede yer alan Turuncu-Lacivertliler, lider çıkmak için kazanmak zorunda. 10 puanla eşit durumda olduğu Fiorentina da son maçta Rigas deplasmanında. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Hearts maçını Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetiyor. TSİ 18.30'da başlayan ve TV 8,5'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

GOL | 4' Deniz Türüç'ün kullandığı kornere hareketlenen Youssouf Ndayishimiye, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mahmut ve Biglia'nın yokluğunda maça ön libero olarak başlayan Burundili stoper, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü attı.









GOL | 33' Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi, kaleciden seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Milli futbolcunun yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti ve temsilcimiz farkı 2'ye çıkardı.

36' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın ortasında arka direkte Traore topun sahibi oldu. Traore’nin sağ taraftan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gordon’dan döndü. Traore dönen topa yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gordon kornere çeldi.

Başakşehir-Hearts ilk 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

3 sakat var

Başakşehir, gruptaki final maçına 3 eksikle çıktı. İstanbul ekibinde belinden ameliyat olan takımın yıldız ismi Mesut Özil, Hearts müsabakasında forma giyemiyor. Biglia ve Mahmut da sakatlıklarından dolayı kritik maçta yoklar.