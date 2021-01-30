Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi sona erdi. Hatayspor maçında takımın başında Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ'ın olması bekleniyor. Haftaya 24 puanla 15. sırada giren İstanbul ekibi kötü gidişata son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK deplasmanında, 1-1’lik sonuçla kapatan Bordo Beyazlılar ise İstanbul’dan galibiyetle dönmek istiyor. Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Hatayspor, 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Azabuike, Mahmut, Deniz, Aleksic, Fernandes, Crivelli

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, bu karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Turuncu Lacivertli ekibin 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci de sarı kart ceza sınırında. Hatayspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.