Süper Lig 'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşacak. Avrupa vizesi almak için mücadele eden iki takımın kapışmasında tek hedef galibiyet olacak. Aynı zamanda bu karşılaşma iki yeni nesil hocayı; Emre Belözoğlu ile Ömer Erdoğan'ı da karşı karşıya getirecek.

3 maçtır kaybetmeyen Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i serisini sürdürerek, takipçisi Adana Demirspor'un kaybettiği haftada rakibiyle farkı açmayı hedefliyor. Ömer Erdoğan'ın Hatay'ı ise 4 maçlık galibiyet hasretine İstanbul'da nokta koymak ve son haftalara yeniden Avrupa bileti amacıyla girmenin hesaplarını yapıyor.

Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Hatayspor maçı 24 Nisan'da (bu akşam) oynanacak ve 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir-Hatayspor muhtemel 11:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Mahmut, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Lobzhanidze, Saint-Louis, Kaabi, Diouf.