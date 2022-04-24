Başakşehir-Hatayspor maçı Canlı
Süper Lig'de Avrupa bileti almayı hedefleyen Başakşehir ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takımın da sadece galibiyeti düşündüğü karşılaşma aynı zamanda iki yeni nesil teknik adamın; Emre Belözoğlu ile Ömer Erdoğan'ın düellosu olacak. Başakşehir-Hatayspor maçı başladı.
Süper Lig 'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Avrupa vizesi almak için mücadele eden iki takımın kapışmasında tek hedef galibiyet... Başakşehir-Hatayspor maçı başladı.
Maçtan önemli dakikalar
Başakşehir-Hatayspor maçı başladı.
Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Başakşehir-Hatayspor 11:
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen
Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf.
Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir-Hatayspor maçı 24 Nisan'da (bu akşam) oynanacak ve 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.