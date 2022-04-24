Başakşehir-Hatayspor maçı Canlı

Süper Lig 'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Avrupa vizesi almak için mücadele eden iki takımın kapışmasında tek hedef galibiyet... Başakşehir-Hatayspor maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Başakşehir-Hatayspor maçı başladı.

Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

Başakşehir-Hatayspor 11:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf.

Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Hatayspor maçı 24 Nisan'da (bu akşam) oynanacak ve 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.