Başakşehir - Hatayspor canlı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi sona erdi. Haftaya 24 puanla 15. sırada giren İstanbul ekibi kötü gidişata son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK deplasmanında, 1-1’lik sonuçla kapatan Bordo Beyazlılar ise İstanbul’dan galibiyetle dönmek istiyor. Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Hatayspor, 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

MAÇ BAŞLADI.

GOL | Hatayspor, 11. dakikada sol kanattan kullanılan kornere ceza sahası içerisinde Mame Biram Diouf'un attığı kafa golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | Dakika 20'yi gösterdiğinde Hatayspor, penaltı kazandı. 21'de Akintola topun başına geldi ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Başakşehir - Hatayspor 11'leri:

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.



