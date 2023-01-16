Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdı!

Başakşehir’de, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehir formasıyla 63 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Hasan Ali Kaldırım, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

33 yaşındaki deneyimli sol bekin Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

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