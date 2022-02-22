Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Marca ve futbol data servisi Olocip, Avrupa'nın üst düzey 17 liginde forma giyen 23 yaş altı stoperleri performanslarına göre sıraladı.

Ndayishimiye ve Nelsson listeye girdi

Ligin kalitesi ve zorluk derecesi, savunma, hücum becerileri, oyun kurma kabiliyetlerine göre yapılan listede Galatasaray 'dan Nelsson ve Medipol Başakşehir'den Ndayishimiye yer aldı.

45 bin Euro transfer oldu, asgari ücretle oynadı

Ocak 2020'de 45 bin euro bonservisle Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve bir süre asgari ücrete oynayan Ndayishimiye, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şubat 2021'de 2.1 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e gelen ve burada takımın banko stoperi olan 23 yaşındaki Burundili oyuncu, listede tepede yer alan isimlerden oldu.

26 maçta forma giydi

Bu sezon Başakşehir'de 26 maç forma giyen Ndayishimiye, bu karşılaşmalarda 3 asist ve 1 gol kaydetti. 23 yaşındaki stoper Brundi Milli Takımı'nda da 15 kez oynarken, 1 gol attı.

Galatasaray Nelsson'u 7 milyon Euro'ya transfer etti

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Danimarkalı 23 yaşındaki savunmacı Victor Nelsson sarı kırmızılı takımla bu sezon 31 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Genç stoperin güncel piyasa değeri 8,5 milyon Euro.

Başakşehirli Ndayishimiye ve Galatasaraylı Nelsson'un Marca'nın listesinde sıralaması ve aldığı puan şöyle:

6 - Youssouf Ndayishimiye - Başakşehir / 7,06 puan

20 - Victor Nelsson - Galatasaray / 5,92 puan

Kaynak: Ajansspor