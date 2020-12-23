Başakşehir haberi... İrfan Saraloğlu: Hakem maçı katletti

Başakşehir yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı: Buraya hoşgelmedim. Futbolun önüne geçen olaylar bir hayli fazla bugün. Avrupa bugün maçta yaşananları konuşacak. Maçtan önce yapılan analizlerin, maçta yapılan değişikliklerin hiçbir önemi yok. Futbolu stüdyonuzda bulunan yorumcular yorumlasınlar. Bizleri üzen olayları da dile getirmek lazım. Futbol katledildi bugün. Maçın hakemi maçın önüne geçti.

"MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KARTI GÖSTEREMEDİ"

Maçın çok erken dakikalarında kırmızı kart gösterecek cesareti bulamadı. Bize göre çok net bir pozisyondu. Korkarak bu işi yönetemezsiniz. Hocamızın atılması, oyuncumuzun atılması... Hakemin sahada oyuncuyu tutması gerektiği bilinir. İyi oyuncular sahada tutulur, kartla. Maçın hakemi maalesef bunun bilincinde değil. Bunun eğitimini almamış. Rafael bir pozisyon içinde 2 sarı kart gördü. Hocamız sakinleştirmeye gidiyor. 4. hakem hocamızı kolundan tutuyor. Kimi tutsa reaksiyon görür. Hocamız kolumdan tutma diyor, atılıyor. Sonra da İrfan Can atıldı. Hakemi kınıyorum.