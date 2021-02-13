Ligde son altı maçını kazanamayan Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son dört maçından galibiyet alamayan Göztepe ise 26 puanla 12. durumda.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Nacer Chadli, Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçen Rafael ve Mehmet Topal'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Başakşehir'de tedavileri süren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir, Göztepe müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 26. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner de ceza sınırında bulunan bir diğer isim.

AA