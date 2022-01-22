Spor Toto Süper Lig ’in 23. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Göztepe müsabakasının 83. dakikasında Yalçın Kayan, Guldbrandsen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yerden kalkamayan oyuncu için sedye sahaya girdi.

Yalçın Kayan’ın sedye ile saha kenarına getirildiği sırada turuncu-lacivertli futbolcu Emre Çolak sedyeyi taşıyan sağlık çalışanlarına hızlı olması için ittirdiği görüldü. 30 yaşındaki futbolcunun bu hareketi tepki topladı. (İHA)







