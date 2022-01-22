Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe 'yi konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk mağlubiyetini Kayserispor karşısında alan ve 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Başakşehir, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esen ve 3 maçtır kazanan Nestor El Maestro'lu Göztepe ise zorlu deplasmanda 4'te 4 yapmayı, fire vermeden yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. İstanbul ekibinde Ponck Afrika Kupası'nda, Serdar Gürler'in durumu belirsiz. İzmir temsilcisinde yeni transfer Tannane sakat, Soner Aydoğdu ise sarı kart cezalısı.

Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Göztepe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir - Göztepe muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Emre Çolak, Aleksic, Guldbrandsen, Okaka

Göztepe: İrfan, Wilker, Arslanagic, Atınç, Barış, Tijanic, Obinna, Berkan, Lourency, Halil, Ndiaye