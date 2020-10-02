Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir rakibini yenerek ilk üç haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmak ve ilk galibiyetini almak istiyor. Göztepe ise Başakşehir deplasmanında kazanarak haftayı üç puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takımın ilk 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz puanla tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 3 karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla yenildi. Göztepe ise ligde çıktığı maçlardan bir galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı ve 5 puan elde etti.Medipol Başakşehir’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Azubuike forma giyemeyecek.

Göztepe 5 puan topladı!

Süper Lig’de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan 5 puanlı Göztepe yarın henüz puan alamayıp son sıraya demir atan Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Özgür Yankaya’nın yöneteceği müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Konuk sarı-kırmızılılarda sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo karşılaşmada forma giyemeyecek.

Başakşehir ile Göztepe ligde 7. randevuda

Medipol Başakşehir ile Göztepe, oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig’de 7. randevularına çıkacak. Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan üç maçta üç yenilgi alarak son sırada bulunurken, İzmir temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucu topladığı 5 puanla yedinci basamakta yer alıyor.

Ligde 7. randevu

Başakşehir ile Göztepe, ligde daha önce 6 defa birbirine rakip oldu. Bu mücadelelerin 5’inde gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. Göztepe ise tek galibiyetini geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 2-0’lık skorla aldı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibinin attığı 11 gole, sarı-kırmızılı ekip de 4 golle karşılık verdi.

Başakşehir ilk galibiyetin peşinde

2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan M.Başakşehir yeni sezona ise adeta kabul gibi başladı. Turuncu-lacivertliler, sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla kaybederek ligin son sırasına demirledi. Henüz gol atma başarısı da gösteremeyen Okan Buruk’un öğrencileri, Göztepe karşısında ilk galibiyetini alarak milli araya moralli girmek istiyor.

En çok atanla hiç atamayan oynayacak

Göztepe, yeni sezonun üç haftasında rakip ağlara 8 gol bırakarak şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında Denizlispor’u 5-1’lik skorla mağlup ederken, sonraki karşılaşmada ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlhan Palut’un öğrencileri, geride kalan haftada da evindeki Gaziantep FK mücadelesinden 2-2’lik sonuçla ayrıldı. Başakşehir ise henüz golle tanışamayan ve puanı bulunmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.



