Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor. Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detayar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Göztepe muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

Visca'nın durumu belirsiz

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.

Visca, Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.