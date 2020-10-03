Başakşehir - Göztepe maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir, bu sezonki ilk puanını almış olsa da 4. haftayı da gol atamadan geçti. Göztepe ise ilk 4 hafta sonunda 3. beraberliğini aldı ve yenilgisiz şekilde puanını 6'ya yükseltti.

Başakşehir; karşılaşmaya Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba ilk 11'i ile başlarken Göztepe ise sahaya İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown kadrosuyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topa Demba Ba'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

11. dakikada Başakşehir'de Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşu İrfan Can, yumruklarıyla kornere çeldi.

11. dakikada sağ kanattan Başakşehir kornerini Visca kullanırken yaptığı ortaya Crivelli'nin vuruşu savunmadan döndü.

21. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı kornerde Enzo Crivelli'nin yaptığı vuruş auta gitti.

Başakşehir gole yaklaştı!

32. dakikada sağ kanatta Visca'nın pasına hareketlenen Caiçara'nın ortasına hareketlenen Demba Ba vuramazken arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir, vuruşunu yaptı fakat savunmaya çarparak kaleci İrfan Can'ı da geçen topu, çizgide Atınç kafayla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Yeni transfer oyunda

Göztepe'de ikinci yarı öncesi Mossoro oyundan çıkarken Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek takıma katılan Guilherme oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

54. dakikada Göztepe'de Soner'in yaptığı ortayı ön direkte Ponck karşıladı.

56. dakikada Başakşehir etkili geldi. Crivelli'nin taşıdığı top sonrası arka direğe yaptığı ortaya uygun pozisyonda Mete Kaan, istediği şekilde vuramadı ve top auta gitti.

61. dakikada Göztepe, çıkarken topu kaybedince boşta kalan topu alan Mete Kaan Demir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

64. dakikada sol kanada gelen Visca'nın ortasında Başakşehirli oyuncular topa dokunamadı ve Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Visca, savunma arkasına kaçan Demba Ba'yı görmek istedi fakat Atınç son anda topu kesmeyi başardı.

66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden yaptığı vuruşu İrfan Can, kornere çeldi.

67. dakikada Başakşehir'in kullandığı kornerde altı pasta Atınç'a çarpan top kaleye yönelse de İrfan Can, topu kontrol etti.

79. dakikada kullanılan Göztepe serbest vuruşunda ceza sahası sağ çapraza yapılan ortayı Kerim Frei, kendi kalesinde tehlikeli olabilecek şekilde çevirdi. Epureanu'nun son anda müdahalesi ile Ideye Brown vuruş şansını elde edemedi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Ba (Dk. 83 Gulbrandsen)

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 77 Ndiaye), Ideye (Dk. 83 Efe Binici)

SARI KARTLAR: Okan Buruk (Teknik direktör), Epureanu (Medipol Başakşehir) - Tripic, Poko (Göztepe)