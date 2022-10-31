Başakşehir, Süper Lig 'in 12. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe 'ye kaybeden ve 20 puanı bulunan Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp zirve yarışında fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. 7 maçtır kazanamayan ve 9 puanla ateş hattına gerileyen Çotanaklar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak. Ev sahibinde Deniz Türüç, konuk takımda ise Alper Uludağ sarı kart cezası nedeniyle maçı kaçıracak isimler.

Başakşehir-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Giresunspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Traore, Okaka

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Sergen, Campuzano, Murat Cem, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic