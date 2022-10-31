Başakşehir - Giresunspor maçı iddaa oranları

Süper Lig ’de Giresunspor’un Başakşehir’e konuk olacağı bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Başakşehir’in tehlikeli silahlarından Mahmut Tekdemir’in durumunun şüpheli olması sebebiyle karşılaşmada Tekdemir yerine Biglia forma giyebilir. Konuk ekip Giresunspor’da ise Alper Uludağ sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Başakşehir sezona flaş gibi bir giriş yapmıştı. Turuncu-lacivertli ekip Emre Belözoğlu yönetiminde iyi futbol sergilerken gollü galibiyetler alıyor. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ligde sezon başından bu yana kendi sahalarında yalnızca Sivasspor ’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük’le de berabere kalmıştı. Başakşehir’in artık ayakları yere basan, iyi futbol oynayan tecrübeli bir ekip olduğunu belirtmekte fayda var. Ligde toplamda 2 mağlubiyet, Avrupa arenasında ise 1 mağlubiyete sahip boz baykuşlar şampiyonluğun ciddi favori adaylarından biri. Haftaiçi Fiorentina karşısında öne geçmelerine rağmen yediği 2 golle sahadan mağlup ayrılmıştı. Emre Belözoğlu zorlu karşılaşmanın ardından bu karşılaşma için rotasyona gidebilir. Giresunspor’da ise teknik direktör Hakan Keleş için belki de son şans. Yeşil-beyazlı ekip ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı ve ligde 17. sırada yer alıyor. Takım içinde negatif hava olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşması konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Başakşehir’in galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %57’si, bu karşılaşmada Başakşehir’in galip gelebileceğini düşünüyor.

Başakşehir ekibinin özellikle ilk yarının ortalarında gol bulması dikkat çekiyor. Giresunspor ise en çok golü ilk yarılarda yemiş olarak görünüyor. Giresun ekibi en çok gol golü de ikinci yarıda yiyor. Başakşehir’in 70-90 dakikaları arasında gol bulma ve gol yeme istatistikleri dikkat çekici. Canlı bahis olan bu karşılaşmada bahis severlerin bu ayrıntıya mutlak dikkat etmesi gerekiyor.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Öne Çıkan İstatistikler





- Başakşehir’in oynadığı son 9 maçın 8'i 2.5 alt oldu.

- Giresunspor’un oynadığı son 6 maçın 5'i 2.5 alt oldu.

- Giresunspor son 7 maçını kazanamadı.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Başakşehir hafta içinde Avrupa Ligi’nde oynadığı Fiorentina maçını deplasmanda 2-1 kaybetti. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadılar ve yıprandılar. Teknik Direktör Emre Belözoğlu bu maçta kadroda değişime gidecektir. Ancak Başakşehir sahip olduğu kadro kalitesi ile rakibi Giresun’un çok önünde. Kaldı ki Giresunspor da ligde tam 7 maçtır kazanamıyor. Şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Başakşehir, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmaz. Ev sahibinin bu maçtan 3 puan çıkaracağını düşünüyorum.