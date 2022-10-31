Başakşehir-Giresunspor maçı (CANLI)

Başakşehir, Süper Lig 'in 12. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe 'ye kaybeden ve 20 puanı bulunan Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp zirve yarışında fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. 7 maçtır kazanamayan ve 9 puanla ateş hattına gerileyen Çotanaklar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde. Ev sahibinde Deniz Türüç, konuk takımda ise Alper Uludağ sarı kart cezası nedeniyle maçı kaçıran isimler.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge ilk düdüğü çaldı, maç başladı.

GOL İPTAL!

11' Giresunspor ceza sahası dışının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. İçeri yapılan ortada Ramon Arias kafayı vurup ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Başakşehir-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Giresunspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Giresunspor 11'ler:

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Serdar Gürler, Mounir, Keny

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic