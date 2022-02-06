Başakşehir geri döndü!

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde başladığı ligde ilk 8 maçta 2 galibiyet 6 yenilgi alınca Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu göreve getirilmişti. Belözoğlu yönetimindeki ilk 5 maçı kazanan Turuncu-Lacivertliler sonraki 5 karşılaşmada ise kaybetmemiş ve 3 galibiyet daha almıştı. İstanbul ekibi Giresun'u iç sahada 3-1 yendikten sonra kazanmayı unutmuştu. Fenerbahçe karşısına 4 maçlık kazanamama serisiyle çıkan İstanbul ekibi, Berkay'ın golüyle kötü gidişe nokta koydu.

Gümüşdağ’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe deplasmanına gelirken Başakşehir'de Ndayishimiye, Okaka, Guldbrandsen, Tolga, Duarte sarı kart ceza sınırındaydı. Bu isimlerden Tolga 51'de Duarte de 70'te sarı kart gördü ve cezalı duruma düştüler. İki oyuncu Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Öte yandan maçın ardından Benfica'lı Pizzi ve Trezeguet transferleri sorulan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla (Pizzi) ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz" dedi.