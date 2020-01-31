Süper Lig’de 20. hafta heyecanı bugün başlıyor... Başakşehir, alt tarafla bağlantısını tamamen kesmeye çalışan Gençlerbirliği’ni evinde ağırlayacak. Geçen hafta Fenerbahçe’ye mağlup olan ve tam 16 maç sonra ligde kaybeden Başakşehir, zirve iddiası için mutlaka kazanmak zorunda.

Turuncu-Lacivertliler için bu karşılaşma tam bir kırılma anı niteliğinde. Ev sahibinde İrfan Can cezalı, Demba Ba ise dönüyor. Okan Buruk, yine çift forvetli sisteme dönmeyi planlıyor. Gençlerbirliği’nde ise takımın yıldızı Stancu sakat, Sio cezalı. Sessegnon’un ağrıları var ancak maça yetişmesi bekleniyor.

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Başakşehir - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, Azubuike, Elia, Visca, Demba Ba, Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Mattias, Toure, Erdem, Baiano, Yasin, Berat, Ayite, Candeias, Sefa