Başakşehir - Gaziantep FK maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Başakşehir, son maçında Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet elde etti. Deplasmanda mücadele etmelerine rağmen daha sakin göründüler, daha fazla şans yarattılar ve ilk dörtte bitirmek için iyi bir şansları olduğunu kanıtladılar. Trezeguet ve Pizzi'nin gelişi, güçlü hücum hattına daha fazla güç katacak. Emre Belözoğlu'nun oyunu kontrol etmesini, topa hakim olmasını ve bu karşılaşmada bir çok gol pozisyonu yaratmasını bekleyebiliriz.

Gaziantep FK son maçında Sivasspor 'u 5-1 mağlup etti. Bu, Erol Bulut'un gelişinden bu yana en iyi hücum performansıydı. Takım dinamik ve yaratıcılardı. Ancak skora rağmen Erol Bulut, oyuncularının savunma performansından pek memnun olmadığını dile getirdi.

Gaziantep FK'nın iç saha performansı ile dış saha performansının arasında ciddi farklılıklar var. Erol hoca takımının savunma hattındaki amatörce hatalarını bir türlü çözemedi. Burada ev sahibi galibiyeti bekleyebiliriz.