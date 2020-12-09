MENÜ

Başakşehir Galatasaray'ın kötü rekoruna yaklaştı

Başakşehir ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda kalesinde 18 gol gördü. Özellikle son üç maçta 13 gol yiyen Başakşehir böylece Galatasaray kötü rekoruna yaklaştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir sezonda en çok gol yiyen takım 2014-15 sezonunda 19 golle Galatasaray olmuştu

09 Aralık 2020, Çarşamba 22:39 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir Galatasaray'ın kötü rekoruna yaklaştı

Başakşehir ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda kalesinde 18 gol gördü. Başakşehir böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü rekoruna yaklaştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir sezonda en çok gol yiyen takım 2014-15 sezonunda 19 golle Galatasaray olmuştu

Beşiktaş ise 2000-01 sezonunda 6 grup maçında 17 gol yemişti.


Galatasaray'ın 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları

16.09.2014 Galatasaray 1 - 1 Anderlecht

01.10.2014 Arsenal 4 - 1 Galatasaray

22.10.2014 Galatasaray 0 - 4 Dortmund

04.11.2014 Dortmund 4 - 1 Galatasaray

26.11.2014 Anderlecht 2 - 0 Galatasaray

09.12.2014 Galatasaray 1 - 4 Arsenal


Başakşehir'in 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları

20.10.2020 Leipzig 2 - 0 Başakşehir

28.10.2020 Başakşehir 0 - 2 PSG

04.11.2020 Başakşehir 2 - 1 Man Utd

24.11.2020 Man Utd 4 - 1 Başakşehir

02.12.2020 Başakşehir 3 - 4 RB Leipzig

09.12.2020 PSG 5 - 1 Başakşehir  

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...