Başakşehir Galatasaray'ın kötü rekoruna yaklaştı
Başakşehir ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda kalesinde 18 gol gördü. Özellikle son üç maçta 13 gol yiyen Başakşehir böylece Galatasaray kötü rekoruna yaklaştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir sezonda en çok gol yiyen takım 2014-15 sezonunda 19 golle Galatasaray olmuştu
Başakşehir ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda kalesinde 18 gol gördü. Başakşehir böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü rekoruna yaklaştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bir sezonda en çok gol yiyen takım 2014-15 sezonunda 19 golle Galatasaray olmuştu
Beşiktaş ise 2000-01 sezonunda 6 grup maçında 17 gol yemişti.
Galatasaray'ın 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları
16.09.2014 Galatasaray 1 - 1 Anderlecht
01.10.2014 Arsenal 4 - 1 Galatasaray
22.10.2014 Galatasaray 0 - 4 Dortmund
04.11.2014 Dortmund 4 - 1 Galatasaray
26.11.2014 Anderlecht 2 - 0 Galatasaray
09.12.2014 Galatasaray 1 - 4 Arsenal
Başakşehir'in 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları
20.10.2020 Leipzig 2 - 0 Başakşehir
28.10.2020 Başakşehir 0 - 2 PSG
04.11.2020 Başakşehir 2 - 1 Man Utd
24.11.2020 Man Utd 4 - 1 Başakşehir
02.12.2020 Başakşehir 3 - 4 RB Leipzig
09.12.2020 PSG 5 - 1 Başakşehir