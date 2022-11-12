Beşiktaş derbisindeki zaferle moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattındaki en etkili isimlerinden Dries Mertens'i, Başakşehir karşısında özel bir görev bekliyor.

Dries Mertens'in Roma'ya karşı en iyi anları

Geride pas istasyonu

Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak. Okan hoca, Belçikalı futbolcunun top rakibe geçtiğinde orta sahadaki savunmaya katılmasını ve hücuma çıkışlarda zaman zaman geriye gelerek pas istasyonu olmasını istedi. Okan Buruk, Icardi dışındaki tüm oyuncularından defansa destek olmalarını bekliyor.

Başakşehir 7-13 Galatasaray

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 28 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-Lacivertliler rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 44 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Okan Buruk'un eski takımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün oynayacakları maçla Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı Başakşehir’e karşı ilk kez rakip olacak. 2019 yazında Turuncu-Lacivertliler'in başına geçen Buruk, o sezon şampiyonluğa ulaştı. Başakşehir, Okan Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez mücadele etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda takımdan ayrılmıştı.

Deplasman lideri Aslan

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Bu alanda lider olan Sarı-Kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

Başakşehir evinde iyi

Başakşehir, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 müsabakaya çıktı. Turuncu-Lacivertliler 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla iç saha sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Başakşehir, evindeki tek yenilgisini Sivasspor karşısında aldı.





5 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da, Başakşehir maçı öncesinde Muslera, Kerem, Boey, Oliveira ve Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde Dünya Kupası arasından sonra oynanacak İstanbulspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



