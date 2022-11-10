Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 3. Lig temsilcisi Ofspor'u zor da olsa 2-1 mağlup ederek yoluna devam eden Galatasaray 'da, rota yeniden Süper Lig 'e çevrildi. 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından önce Karagümrük'ü deplasmanda, ardından Beşiktaş 'ı içeride yenen ve hem moral bulan hem de zirve yarışına yeniden dahil olan Sarı-Kırmızılılar'da artık yeni hedef, Dünya Kupası arasına 3'te 3 yaparak girmek. Ancak Aslan'ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü rakibi, ligde aynı puana sahip olduğu Başakşehir ve mücadele deplasmanda oynanacak. Buna karşın Galatasaray cephesinin çok önemli bir avantajı bulunuyor.

'Başka bir seçenek yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Başakşehir'i lig şampiyonluğuna taşıyarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Son açıklamasında da, Başakşehir'e dair her şeyi çok iyi bildiğini, ancak rakibin de kendisini tanıdığını ve karmaşık duygular içinde olduğunu dile getiren Buruk, aklında 3 puandan başka bir seçenek olmadığının da altını çizdi. Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Okan hoca, takımına şimdiden güçlü rakibini ezberletmeye başladı.

Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da, kupa mücadelesinde süre almayan as oyuncular çift kale maç yaparken, diğer oyuncular yenilenme çalışmasına katıldı. Bugünden itibaren de Florya'da tempo yükselecek. Okan hoca vakit kaybetmeden dev karşılaşmanın taktik provasını yaptırmak istiyor. İdeal 11'inde önemli bir değişiklik yapmayı düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, takımını tam anlamıyla derbi havasında Başakşehir maçına hazırlayacak.

Dubois yok Boey oynayacak

Okan Buruk'un kupadaki rotasyonlu kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkan Fransız sağ bek Dubois, sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcuda korkulacak ciddiyette bir problem bulunmuyor. Buna karşın doktorların tavsiyesiyle Dubois'nın Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmeyeceği, Sacha Boey'nin zorlu mücadeleye yine ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.