Süper Lig'de sezona büyük bir hayal kırıklığıyla devam eden ve hedefsiz kalan Galatasaray , Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde müthiş bir çıkış yaşayan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen ev sahibinde tek eksik sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye. Galatasaray'da ise savunmanın en kritik ismi Marcao, son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı. Geçen hafta da cezalı olduğu için sahaya çıkamayan Brezilyalı futbolcunun durumu bugün son kez kontrol edilecek, fakat forma giymesi zor görünüyor. Marcao ile birlikte Omar ve kaleci Pena da Başakşehir karşısında olmayacak. Emre Kılınç da sarı kart cezalısı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 berabere sonuçlandı. Galatasaray, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı Kırmızılılar, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi. Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu Lacivertliler, 36. haftaya 4. sırada başladı.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz Türüç, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

Mohamed 11'e dönüyor

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tam 6 hafta sonra ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Mısır Milli Takımı'na gittikten sonra formayı Gomis ve Halil'e kaptıran genç santrforun bugünkü performansı merakla bekleniyor.

Başakşehir: 7 Galatasaray: 13

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Aslan'ın galibiyetlerde rakibine karşı 13'e 7 üstünlüğü var. 7 maç da berabere sonuçlandı. Cim Bom'un 44 golüne Başakşehir 36 golle cevap verdi.

Son 10 maçta 4 mağlubiyet

Galatasaray Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmada 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu periyotta 4 kez de mağlup oldu. Aslan bu 4 yenilgiyi Konyaspor, Gaziantep, Fenerbahçe ve Sivasspor karşısında yaşadı.

Deplasmanda kriz büyük

Ligde bu sezon 17 deplasman maçına çıkan Galatasaray, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 19 gol atan Aslan, kalesinde 29 gol gördü. Sarı-Kırmızılı ekip böylece ligdeki en ağır yarayı dış saha karşılaşmalarında almış oldu.

3 oyuncusu ceza sınırında

Galatasaray'da kaleci Muslera, sol bek Aanholt ve hücum oyuncusu Babel, Başakşehir deplasmanına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bu akşam kart görmeleri halinde, önümüzdeki hafta Nef Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.