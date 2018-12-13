Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Terimli Galatasaray'ı konuk edecek. 33 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan ve lider durumda bulunan Başakşehir eksik Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını iyice açmak istiyor. Eksik ve cezalı futbolcuları çok olan Galatasaray ise zirve yarışından uzaklaşmamak için Başakşehir'i deplasmanda devirmek istiyor. 3 haftadır Süper Lig'de maç kazanamayan Galatasaray aynı zamanda kötü gidişini de bu maçla birlikte bitirmek istiyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 aralık Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Serdar Aziz dönüyor

Galatasaray'da Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş'ün sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca Donk ve Ndiaye cezaları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. 3 maçlık cezasını dolduran Serdar Aziz ise bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Galatasaray kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabilen Galatasaray dört kez berabere kaldı, iki kez kaybetti ve sadece bir maç kazanibildi. Deplasmanda bu sezon yedi maça çıkan Galatasaray üç galibiyet ve dört mağlubiyet aldı.

Başakşehir 7 puan fark attı

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla lider durumda bulunan Başakşehir en yakın rakibine yedi puan fark atmış durumdu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sezon çıktığı 15 maçta 10 kez kazanırken, üç kez berabere kaldı ve 2 kez de mağlup oldu.