Başakşehir - Galatasaray maçı iddaa oranları

Son 5 haftaya kadar ligde yenilgisi olmayan ancak son 5 haftada sadece 7 puan (2G 1B 2M) toplayabilen Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Mesut Özil ve Lucas Biglia sakat. Bu sezon çokça stoper oynayan Youssouf Ndayishimiye, geçen hafta Hatayspor karşısında ilk yarıda ön libero olarak görev yaptı. TD Emre Belözoğlu'nun elinde bol alternatifli bir kadro var ve geçen hafta yaptığı bu hamle, Galatasaray karşısına çıkacak ilk 11'i tahmin etmeyi bir kat daha zorlaştırdı. Stoperde Leo Duarte, orta alanda Berkay Özcan, hücumda Stefano Okaka formaya en yakın isimler... Sağ bekte Ömer Ali Şahiner ya da Junior Caiçara, sol bekte Hasan Ali Kaldırım veya Lucas Lima'yı göreceğiz. Hücum kanatlarındaki 2 formaya tam 5 aday var! Deniz Türüç, Bertrand Traore, Patryk Szysz, Mounir Chouiar ve Serdar Gürler beşlisinden ikisi ilk 11'de görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI!

Geçen hafta Beşiktaş 'ı derbi maçta 2-1 deviren Galatasaray, hafta arası da Ofspor'u kupada 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte Mathias Ross ve Yusuf Demir dışında göze çarpan bir eksik yok. TD Okan Buruk son haftalarda ligde kazanan 11'i bozmayı pek düşünmüyor. Sol bekte Emre Taşdemir, orta alanda "Lucas Torreira & Sergio Oliveira" forma giymeye devam edecek. En ileride Mauro Icardi'yi, arkasında Dries Mertens'i izleyeceğiz. Bir kanatta Milot Rashica, diğerinde Barış Alper Yılmaz ya da Kerem Aktürkoğlu olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir bu sezon iç sahada oynadığı 7 lig maçının 6'sında ilk yarıda gol yemedi.

- Galatasaray'ın ligdeki son 8 maçının 6'sı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %46'lık kesim zorlu maçta sarı-kırmızılı takımı 3 puana yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.