Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Başakşehir, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

11 Aralık 2018, Salı 18:51
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Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, MKE Ankaragücü maçına ilk 11’de çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, diğer oyuncuların ise 5’e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

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