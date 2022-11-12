Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray , bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe 'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı

Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Galatasaray muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Berkay, Deniz, Aleksic, Chouiar, Okaka

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Barış (Kerem), Mertens, Rashica, Icardi

Galatasaray'da tek eksik

Sarı-kırmızılı ekipte, savunma oyuncusu Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile yapılan maçta sakatlanan Ross, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.

Biglia ve Mahmut'un durumları şüpheli

Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.