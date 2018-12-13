Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Terimli Galatasaray'ı konuk edecek. 33 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan ve lider durumda bulunan Başakşehir eksik Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını iyice açmak istiyor. Eksik ve cezalı futbolcuları çok olan Galatasaray ise zirve yarışından uzaklaşmamak için Başakşehir'i deplasmanda devirmek istiyor. 3 haftadır Süper Lig'de maç kazanamayan Galatasaray aynı zamanda kötü gidişini de bu maçla birlikte bitirmek istiyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren

Serdar Aziz dönüyor

Galatasaray'da Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş'ün sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca Donk ve Ndiaye cezaları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. 3 maçlık cezasını dolduran Serdar Aziz ise bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Galatasaray kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabilen Galatasaray dört kez berabere kaldı, iki kez kaybetti ve sadece bir maç kazanibildi. Deplasmanda bu sezon yedi maça çıkan Galatasaray üç galibiyet ve dört mağlubiyet aldı.

Başakşehir 7 puan fark attı

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla lider durumda bulunan Başakşehir en yakın rakibine yedi puan fark atmış durumdu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sezon çıktığı 15 maçta 10 kez kazanırken, üç kez berabere kaldı ve 2 kez de mağlup oldu.

Dört eksik

Galatasaray’da dört futbolcu, Medipol Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba’nın yanı sıra cezalı Ryan Donk, müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca genç savunma oyuncusu Ozan Kabak, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

Terim ve Şaş’ın cezaları sürüyor

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeniyle yarın da kulübede yer alamayacak. Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim’e toplamda 10, Hasan Şaş’a ise 8 maç men cezası verildi. Terim, Süper Lig’de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti. Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak tecrübeli teknik adamın 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş’ın ise Medipol Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha cezası bulunuyor.

Üç oyuncunun cezası bitti

Galatasaray’da cezaları biten üç futbolcu Medipol Başakşehir’e karşı sahaya çıkabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Badou Ndiaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ile sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyen Fernando Reges, cezalarını tamamladı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Son 12 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, son 12 resmi maçının sadece 2’sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bu dönemde Süper Lig’de sadece Kayserispor maçını kazanan Galatasaray; Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor’la berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Alman ekibine deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova’ya deplasmanda ve Porto’ya sahasında kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile yaptığı maçı kazandı.

Deplasmanda kazanmakta zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda çıktığı 7 maçın 4’ünü kaybetti. Ligde dış sahada ilk haftaki MKE Ankaragücü, 8. haftadaki Antalyaspor ve 12. haftadaki Kayserispor maçlarını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Trabzonspor, 6. haftadaki Akhisarspor, 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 14. haftadaki Beşiktaş karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda kaybettiği 4 mücadelede de gol atmazken, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor’un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip 25 puanı bulunan Galatasaray’ı yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11’e yükseltmeyi hedefliyor.

Da Costa cezalı

Medipol Başakşehir’de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem’in de sakatlığı sürüyor.

Emre ve Epureanu ceza sınırında

İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir’in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 21. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın 21. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10’unu Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 4’ü de berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı’ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

Galatasaray, son 8 maçta 2 kez kazandı

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2’si berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir’in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi. Beşi Atatürk Olimpiyat, 5’i Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.



