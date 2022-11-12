Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında gecenin maçından flaş bir sonuç çıktı, Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yıktı, Turuncu-Lacivertliler'e tarihindeki en farklı mağlubiyeti yaşattı. Sezonun maçı olmasına aday olan mücadeleye ise Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Geçen sezonu 13 gol, 13 asistlik harika performansıyla tamamlayan milli oyuncu yeni sezonda ligde sadece 2 gol atabilmişti.

Zaman zaman eleştirilen, zaman zaman teknik direktör Okan Buruk tarafından yedek oturtulan 24 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ağlarını 3 kez sarstı-hat-trick yaptı. Yıldız oyuncu maçın ardından da önemli açıklamalarda bulundu.

'Yaşadıklarımın üstesinden geldim'

Harika oynadıklarını belirten başarılı oyuncu, "Çok güzel bir galibiyet oldu hepimiz için. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onların katkıları olmadan bunlar hiç kolay şeyler değil. Çok fazla tartışılıyor, eleştiriliyor. Futbolda inişler-çıkışlar olabiliyor. Hem saha içinde hem saha dışında çok çalışıyorum. Bugünün geleceğini biliyordum ama ne zaman geleceğini tam olarak bilemiyorsunuz. Ailem bana çok destek oldu. Mental koçum var ki o da bana çok destek oldu bu süreçte. Yaşadıklarımın üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Futbolda her şey var. Bugünü benimle birlikte bu süreci atlatan herkes çok hak etti" yorumunu yaptı.





'İcardi'yle gelişmek istiyoruz'

Dünyaca ünlü yıldız Mauro İcardi'nin asistinde attığı golü anlatan Kerem, "Ben Icardi'yi son anda savunma arkasına kaçarken gördüm. Atsın diye attım aslında pası. Hiç beklemiyordum aslında öyle bir dokunuş yapacağını. Çok güzel gördü beni. Zaten golün yarısından fazlası onun. İşte dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratabiliyor. Çok iyi bir futbolcu ve aynı zamanda çok iyi bir insan. Bizler de onunla gelişmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



