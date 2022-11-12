Başakşehir-Galatasaray | Dries Mertens: Daha iyi oynayacağız

Süper Lig 'de haftanın maçında sezonun sonucu çıktı! Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 devirdi. Karşılaşmada bir gol atan, performansıyla öne çıkan Dries Mertens maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Çok gol attık ama...'

Skora rağmen duruma temkinli yaklaşan Belçikalı yıldız, "7-0 büyük bir fark ama bence takımların arasındaki fark o kadar fazla değildi. Çok gol attık ama 13 yeni oyuncuya sahibiz, bunu sezon başında da söylemiştim. Doğru formu beklememiz gerekiyor. Kendimizi geliştirdikçe daha iyi oynayacağız" dedi.

Katar'a gidiyor!

35 yaşındaki oyuncu, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.



