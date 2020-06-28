Başakşehir - Galatasaray (CANLI İZLE)
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Önemli eksikleri bulunan ve son 4 haftada galip gelemeyen Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda yenen Başakşehir ise rövanşta da galip gelerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Fatih Terim, Falcao ve Andone'nin yokluğunda forvette Onyekuru'ya görev verdi. Başakşehir'de Demba Ba'nın yerine Robinho ilk'de sahaya çıkacak. Başakşehir - Galatasaray maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. İyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu. Başakşehir ise Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada avantaj peşinde..
Başakşehir - Galatasaray ilk 11'ler:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli
Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru
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3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Visca bekletmeden vurdu yerde seken top üstten auta gitti
5.dakikada sol kanattan Clichy geldi ortasını yaptı top kaleci Okan'da kaldı
7.dakikada Galatasaray atağında Belhanda ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi
SARI KART 8.dakikada Galaatsaray'da Sarachhi, Visca'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 12.dakikada Okan'ın uzaklaştıramadığı topu Crivelli çevirdi çarpazda uygun durumda Robinho vuruşunu yaptı kaleci Okan topu kornere çeldi
13.dakikada sağ kanattan Visca korneri kullandı kafayı Mahmut vurdu top kaleye gitmedi
SARI KART 15.dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Aleksic hakemden sarı kart gördü. Aleksic böylece cezalı duruma düştü
17.dakikada Seri ceza sahası dışından sert vurdu top yandan auta gitti
18.dakikada Aleksic ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti
Galatasaray'da 7 önemli eksik
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.
Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yok. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
Üç futbolcu kart cezası sınırında
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
Son 4 maçta galibiyet alamadı
Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.
Başakşehir'de Skrtel cezalı!
Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek.