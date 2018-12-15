Başakşehir - Galatasaray (CANLI)

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Terimli Galatasaray'ı konuk ediyor. 33 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan ve lider durumda bulunan Başakşehir eksik Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını iyice açmak istiyor. Eksik ve cezalı futbolcuları çok olan Galatasaray ise zirve yarışından uzaklaşmamak için Başakşehir'i deplasmanda devirmek istiyor. Saat 19:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ümit Öztürk ilk düdüğü çaldı ve maç başladı

GOOL | 18. dakikada Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle Galatasaray karşısında öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can, kaleyi görünce şutunu attı. Hafif bir şekilde Serdar Aziz'e çarpan top ağlarla buluştu.

Başakşehir, Galatasaray kalesine gönderdiği ilk isabetli şutta golü buldu.

21. dakikada Onyekuru'nun sert şutu Volkan Babacan'da kaldı.

PENALTI | Galatasaray 28. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray atağında Feghouli'nin ortaladığı top savunmadan sekti. Arka direkte topa hareketlenen Badou Ndiaye, bir anda hızlandı ve kalesini terk eden Mert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından 'penaltı' kararı onandı, hakeme tekrar izlemesi tavsiye edilmedi.

Eren Derdiyok'un penaltı golü ile Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanında skoru 1-1'e getirdi. Eren Derdiyok, bu sezon çıktığı 17. resmi maçında 9. golünü attı.

SARI KART | Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Caicara'yı çekerek düşüren Serdar Aziz, 31. dakikada sarı kart gördü.

39. dakikada Galatasaray etkili geldi. Onyekuru'nun pasıyla Feghouli ceza alanı içindeki Rodrigues'i düşündü ancak Rodrigues'i kontrol edemediği top kaleci Mert'te kaldı ve tehlikeli atak sona erdi.

Emre Belözoğlu cezalı duruma düştü

45. dakikada Emre Belözoğlu ile Fernando arasında yaşanan gerginliğin ardından iki futbolcu da sarı kart gördü. Emre Belözoğlu önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

*******

İkinci yarı başladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLİĞİ | Galatasaray'da adalesinde sertleşme olan Garry Rodrigues, ikinci yarının başında yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

50. dakikada Eren Derdiyok, net bir fırsattan yararlanamadı. Ndiaye'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Eren, ağır kalınca topun hakimiyetin kaybetti. Araya giren Başakşehir savunması, atak büyümeden tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada bu sefer Başakşehir etkili geldi. Yapılan kısa pasların ardından harika bir şekilde topu önüne alan Napoleoni, ceza sahasına yerden orta açtı. Müsait durumda olan Bajic, gelişine vuruşunu yaptı, top Muslera'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLİĞİ | 67. dakikada Başakşehir, hücum hattında iki değişiklik yaptı. Napoleoni ve Bajic'in yerine Elia ile Adebayor oyuna dahil oldu.

SARI KART | 74. dakikada Feghouli'yi düşüren Epureanu sarı kart gördü. Emre Belözoğlu'nun ardından Epureanu da gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü

76. dakikada Feghouli sola doğru topla ilerlerken Elia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Deneyimli oyuncunun vuruşunu kaleci Mert zorlanmadan kontrol etti.

İlk 11'ler

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Feghouli, Eren

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16'ıncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel Da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Başakşehir'de bir diğer eksik ise sol bek mevkisinde oynayan Alparslan Erdem oldu. 15'inci hafta oynanan MKE Ankaragücü maçında ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı şu ilk 11'le sahaya çıktı: Mert Günok - Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic.

Terim ve Şaş yine yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, cezaları nedeniyle kulübede yer almadı. Fenerbahçe maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle bir süredir takımının başında sahaya çıkamayan deneyimli çalıştırıcı Terim ve yardımcısı Şaş, Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak.

3 isim kadroya döndü

Galatasaray'da cezaları biten üç futbolcu Medipol Başakşehir'e karşı görev aldı. Sarı kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç ceza verilen Badou N'Diaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ve sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev almayan Fernando, cezalarını tamamladı ve Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.

Terim'den 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son haftasında oynadığı Porto karşılaşmasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Porto karşılaşmasında cezasından dolayı forma giyemeyen Serdar Aziz'i Maicon'un yerine sahaya sürerken, ligde cezası devam eden Donk yerine ise Onyekuru'yu sahaya sürerek Feghouli'yi N'Diaye ve Fernando'nun önünde oynattı. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Rodrigues, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba ve Donk, Medipol Başakşehir'e karşı kadroda yer almadı.

Başakşehir'de iki, Galatasaray'da tek isim sınırda

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu sarı kart sınırında bulunuyor. İki isim, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde ilk yarının son haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise genç oyuncu Ozan Kabak bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 17'nci haftada iç sahada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

U21'de kazanan Galatasaray

Türkiye U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Başakşehir 3 Nolu Saha'da oynanan müsabakada sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Çekdar Orhan, 39'uncu dakikada Metehan Mertöz, 90+1'inci dakikada ise Ahmet Sivri kaydetti.

'Büyüksün Türkiye' pankartı

Medipol Başakşehirli oyuncular, Galatasaray mücadelesinde sahaya, 'Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak büyüksün Türkiye' pankartıyla çıktı.