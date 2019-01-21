Başakşehir fırtınası!

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı lider kapatan Başakşehir, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede dün akşam, sezonun iddialı takımlarından Trabzonspor’a konuk oldu. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya geldikleri rakibini, 4-2’lik skorla devirmeyi başardı. Mücadelede perdeyi, 32. dakikada Arda Turan’ın pasında İrfan Can Kahveci açtı. Rakibi karşısında bulduğu golün ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Başakşehir, 42’de Gael Clichy’le farkı ikiye çıkardı. 48’de Caleb Ekuban’ın kendi kalesine attığı gol sonrasında konuk ekip farkı daha da açtı...

Sıradaki maç Kasımpaşa

Trabzonspor, farkın 3’e çıkmasının ardından Caleb Ekuban ve Yusuf Yazıcı’yla farkı bire indirdi. Ancak skoru, 87’de Edin Visca belirledi ve Bosna Hersekli oyuncunun golüyle konuk ekip, rakibini 4-2’lik skorla geçti. Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta sonunda puanını 38’e yükselten Başakşehir, 32’şer puanlı Galatasaray ve Yeni Malatya’nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. İstanbul temsilcisi, ligdeki sıradaki maçında ise Kasımpaşa’yı evinde konuk edecek.