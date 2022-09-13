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Başakşehir - Fiorentina maçını Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında Başakşehir’in, evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile oynayacağı mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Guillermo Cuadra Fernandez düdük çalacak.

13 Eylül 2022, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Başakşehir - Fiorentina maçını Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek

Başakşehir‘in, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında Fiorentina ile 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00’da Fatih Terim Stadı’nda oynayacağı müsabakayı İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek.

Fernandez’in yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Jose Antonio Garrido Romero yapacak. Mücadelenin dördünü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias olacak.

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