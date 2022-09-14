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Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2'nci maçında Fiorentina ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14 Eylül 2022, Çarşamba 22:06 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın saat 22.00'de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı konuk edecek. Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise mücadelenin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. 

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