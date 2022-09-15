UEFA Konferans Ligi A Grubu'nun iki favorisi bu akşam karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Başakşehir, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Grubun ilk maçında İskoç temsilcisi Hears'ı 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek rakiplerine iddialı bir mesaj gönderen Turuncu Lacivertliler, Fiorentina'yı devirerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Mor-Beyazlılar ise grubun en zayıf temsilcisi Rigas Skola ile sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı. Çizme ekibi de ilk maçta yaptığı hatayı telafi etmek için 3 puan peşinde.

Başakşehir-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Fiorentina maçını İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Fiorentina muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Aleksic, Deniz, Traore, Okaka

Fiorentina: Gollini, Dodo, Biraghi, Ranieri, Martinez, Bonaventura, Amrabat, Barak, Arthur, Ikone, Kouame