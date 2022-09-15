Başakşehir-Fiorentina maçı (CANLI)

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nun iki favorisi karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Başakşehir, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Grubun ilk maçında İskoç temsilcisi Hears'ı 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek rakiplerine iddialı bir mesaj gönderen Turuncu Lacivertliler, Fiorentina'yı devirerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Mor-Beyazlılar ise grubun en zayıf temsilcisi Rigas Skola ile sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı. Çizme ekibi de ilk maçta yaptığı hatayı telafi etmek için 3 puan peşinde.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir-Fiorentina maçını İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetiyor. Saat 22.00'de başlayan ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Başakşehir-Fiorentina ilk 11'ler:

Başakşehir: Muhammed; Caiçara, Yussuf, Touba, Hasan Ali; Biglia, Berkay, Aleksic; Serdar Gürler, Chouiar, Okaka.

Fiorentina:Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Saponara, Ikone, Cabral.