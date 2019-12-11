Başakşehir finale hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son haftasında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

11 Aralık 2019, Çarşamba 06:01
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Başakşehir finale hazırlanıyor

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig’de deplasmanda Denizlispor’la 1-1 berabere kaldıktan sonra bir gün izin yapan futbolcuların, antrenmana pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçı için bugün Almanya’ya gidecek ve son antrenmanını bu ülkede yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, Bundesliga liderine karşı kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyor.

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