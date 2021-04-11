Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner’in fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.