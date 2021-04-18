Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi hasret giderdiler

Başakşehir ile Fenerbahçe arasından oynanan maç öncesinde bir çok eski takım arkadaşı hasret giderdi. Bir dönem Bursaspor forması giyen kaleci Mert Günok ile Harun Tekin maç öncesi konuştu. Sohbete bir diğer kaleci Volkan Babacan'da dahil oldu