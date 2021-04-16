Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı 3-1'le geçen ve 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, 35. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Emre Belözoğlu yönetimindeki Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılmak ve fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe, oynadığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı Lacivertli ekip topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor. 32 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Başakşehir ise 33 puanla puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Nisan Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Duarte, Cemali, Youssouf, Tolga, Deniz, Visca, Giuliano, Demba Ba

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can, Valencia (Samatta)

Mesut Özil ikinci yarıda

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlandığı 4 Mart’taki Antalya maçından bu yana formasına hasret. Mesut Özil, bu nedenle ligde tam 6 karşılaşmayı kaçırdı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu hafta Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor, durumu hakkında sık sık bilgi alıyor. Mesut Özil’in, pazar günkü mücadelede ikinci yarıda oyuna girerek forma hasretine son vermesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu 11'ini buldu

Fenerbahçe, sezona lig tarihinin en geniş kadrolarından biriyle girdi. Yapılan kaliteli transferlerle Erol Bulut’un elinde alternatifi bol bir ekip oluştu. Ancak bu, beklendiği kadar olumlu etki etmedi. Tam tersine, bir türlü ilk 11 istikrarı yakalanamadı. Erol Bulut’un sürekli kadroyu değiştirmesi eleştirildi, kötü futbol ve başarısız sonuçlar sonrası takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. 40 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi, 11 konusunda istikrar sağlamaktı. Denizli ve Yeni Malatya maçlarında denemeler yapan Belözoğlu, ideal kadrosunu Gaziantep karşısında buldu.

Topu vermeyecekler!

Orta sahada Ozan-Sosa ikilisini, önlerinde ise 3 tane 10 numara; İrfan Can, Pelkas ve Mert Hakan’ı oynatan başarılı antrenör, takımının performansından son derece memnun kaldı. Emre Belözoğlu, pazar günkü Başakşehir maçında da oyuna ve topa hakim olan, rakibe yarı alanda baskı yaparak bir an önce topu kapmak isteyen bir anlayışla takımını sahaya sürecek. Fenerbahçe’de ilk 11’de tek değişiklik, zorunlu bir şekilde gerçekleşecek.

Valencia belirsiz

Gaziantep maçında sakatlanan ve arka adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül’ün yerine Nazım Sangare forma giyecek. Sarı-Lacivertliler’de yine aynı karşılaşmada sakatlık yaşayan Valencia’nın durumu ise belirsiz. Ekvadorlu oyuncu oynayacak durumda olursa, yine ileri uçta forma giyecek. Tecrübeli futbolcunun sahaya çıkmasının riskli olacağı belirlenirse, forma Samatta’nın olacak.

İrfan Can’ın duygusal maçı

Yıldız futbolcu bu hafta, 4 yıl formasını giydiği, şampiyonluk yaşadığı Başakşehir’e karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşma, İrfan için son derece duygusal olacak. Ancak başarılı oyuncu, takımını zirve yarışında tutmak için elinden geleni yapmaya kararlı. İrfan gol atması halinde ise kendisi ile özdeşleşen ‘kahve içme’ sevincine bu seferlik ara verecek.