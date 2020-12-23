Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında kızardı: Rafael ve İrfan Can Kahveci
Son dakika haberi... Fenerbahçe-Başakşehir maçında gergin anlar... Karşılaşmanın 2. yarısında Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Rafael ve tecrübeli orta saha İrfan Can Kahveci, çift sarı kartın ardından kırmızı kart gördüler. Konuk ekip Başakşehir son bölümde 9 kişiyle mücadele etti. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 2. yarısında gergin anlar yaşandı. Konuk ekip Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Rafael 71, tecrübeli orta saha İrfan Can Kahveci ise 74. dakikada kırmızı kart gördü. Başakşehir maçın son bölümünde 9 kişi ile mücadele etti.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da kırmızı kartların ardından yaptığı itirazlar sonucu önce sarı, ardından kırmızı kart gördü.
Başakşehir'in tecrübeli Brezilyalı sağ beki Rafael, maçın ardından sahaya girerek hakem Bahattin Şimşek'e itirazlarda bulundu.