Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 2. yarısında gergin anlar yaşandı. Konuk ekip Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Rafael 71, tecrübeli orta saha İrfan Can Kahveci ise 74. dakikada kırmızı kart gördü. Başakşehir maçın son bölümünde 9 kişi ile mücadele etti.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da kırmızı kartların ardından yaptığı itirazlar sonucu önce sarı, ardından kırmızı kart gördü.

Başakşehir'in tecrübeli Brezilyalı sağ beki Rafael, maçın ardından sahaya girerek hakem Bahattin Şimşek'e itirazlarda bulundu.



