Başakşehir - Fenerbahçe CANLI

41.dBaşakşehir- Fenerbahçe Süper Lig'de 5. hafta maçında ligde henüz puan alamayan Başakşehir'le karşılaşıyor. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Medipol Başakşehir ise ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Maçtan önemli dakikalar

Başakşehir-Fenerbahçe maçı başladı.

7.dakikada Edin Visca sağ çaprazda topu aldı, ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu yan ağlarda kaldı.

11.dakikada Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Muhammed kale sahasına ortaladı savunma ön direkte çıkardı.

13.dakikada sağ çaprazdan Pelkas'tan topu alan Muhammed şutunu çekti savunmadan seken top köşe vuruşu oldu.

GOL!!! 16.dakikada Başakşehir, Okaka ile 1-0 öne geçti! Sağ kanattan Visca geldi yerden pasına Okaka kale sahasında dokundu ve golü attı.

41.dakikada başakşehir'de Tolga Ciğerci'nin uzaktan denediği şutunda top az farkla auta gitti.





İlk 11'ler

Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishmiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın 11’inde 4 değişikliğe gitti. Pereira; Mert Hakan, Mesut, Valencia, Rossi’nin yerine Muhammed, Pelkas, Berisha ve Max Meyer’e görev verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Berisha.”

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Başakşehir maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Nazım, Tisserand, Serdar Dursun ve Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı. Çağatay Kurukalıp ise teknik heyetin kararı doğrultusunda Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.

PELKAS VE MEYER İLK KEZ 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Pelkas ile Max Meyer bu sezon ilk kez 11’de yer aldı. Omuzundaki sakatlığı sona eren Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında formasına kavuştu. Yeni transferlerden Max Meyer ise ligde oynanan Sivasspor ile Eintracht Frankfurt mücadelelerinde oyuna sonradan dahil oldu.

BAŞAKŞEHİR’DE 3 EKSİK

Süper Lig’de henüz puanla tanışamayan Başakşehir’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Caiçara ve sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi. Kocaman, Fenerbahçe maçına şu 11 ile çıktı; Volkan- Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas, Tolga, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

TURUNCU LACİVERTLİLERDE 5 İSİM ESKİ TAKIMINA KARŞI

Medipol Başakşehir’in bugünkü kadrosunda yer alan 5 isim önceki sezonlarda Fenerbahçe forması da giydi. Kaleci Volkan Babacan, sağ bek Şener Özbayraklı, orta saha Tolga Ciğerci maça ilk 11 başlarken, Hasan Ali Kaldırım ise yedek kulübesinde yer aldı. Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman da eski takımına karşı görev aldı.

GAZİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Süper Lig’in 5’inci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede tribünlere “Vatan size minnettardır” yazılı pankart asıldı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor 'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Başakşehir ile 27. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

Sarı lacivertliler, deplasmanda son 2 maçı kazandı

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.

Pelkas katkı peşinde

Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan, önce teknik direktör Vitor Pereira, sonra da takım arkadaşları ve taraftarlardan büyük destek gören Dimitrios Pelkas'ın, Başakşehir maçının ikinci yarısında şans bulması bekleniyor. Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Yunan oyuncu, bu akşamki maçta takımına asist ya da gol katkısı vererek, kendisini affettirmek istiyor.

Dış sahada 15 maçtır namağlup

Deplasmanda 15 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu süreçte 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, son iki dış saha karşılaşmasını ise gol yemeden kazandı. Sarı- Laciverliler, dış sahadaki son yenilgisini 19 Aralık 2020'de 3-1'le Gaziantep FK'dan almıştı. Ayrıca rakip Başakşehir yine kaybeder ise Kasım 2010-Ocak 2011 arasındaki Abdullah Avcı'lı dönemde alınan üst üste 5 mağlubiyetli seriyi tekrar etmiş olacak.

Pereira 3 puan istiyor

Sarı-Lacivertliler'in hocası Vitor Pereira, ligde Sivas ve Avrupa Ligi'nde de Frankfurt karşısında alınan beraberliklerin ardından Başakşehir karşısında 3 puan istiyor. "Şimdi kazanma zamanı" diyen Pereira, "Takım olma yolunda büyük mesafe katettik. Aile kavramı giderek oturuyor. Bu da futbolcuların yardımlaşma duygularını üst düzeye taşıyor. En iyi futbolumuzu oynayıp, galibiyeti alan taraf olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor

Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Fenerbahçe'de sakatların çokluğu can sıkıyor. İrfan Can Kahveci, Tisserand, Serdar Dursun, Sosa, Nazım Sangare ve Zajc, bu deplasmanda forma giyemeyecek. Hafta içindeki Frankfurt maçında ağrıları nükseden ve yapılan kontrolleri temiz çıkıp, takımla çalışan Ferdi'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Maçlar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015:

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

2020-2021:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2