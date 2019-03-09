Başakşehir - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Süper Lig’deki son iki maçında Beşiktaş’la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor’u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

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Mücadele başladı

Mücadelenin 2. dakikasından Fenerbahçe hızlı bir şekilde çıkarak gol arayan taraf oldu. Zajc'ın ara pasında savunma arkasına rakan Eljif Elmas'ın ceza sahası içerisinde şutunu Mert Günok 2 hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği ortasında Visca arka direkte zamanlamasını yapamadı ve ortaya dokunamadı.

Maçta dakikalar 10'u gösterdiğinde Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.

Moses uzaktan denedi

12. dakikada sağ kanatta buluştuğu top sonrasında ceza alanı dışı sağ çaprazda Moses kaleyi görür görmez yerden sert vurdu ancak bu şut ters kanattan auta çıktı.

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Başakşehir'den zorunlu değişiklik

Maçın 15. dakikasında Başakşehir'de sakatlık şoku yaşandı. Epureanu'nun sakatlığı nedeniyle maça 11'de başlayan Serdar Taşçı kendini yere bıraktı. Sedye ile oyun dışına alınan tecrübeli savunmacı yerine oyuna giren isim Attamah oldu.

Volkan Demirel gole izin vermedi

Değişikliğin ardından Başakşehir tehlikeli bir atakla Fenerbahçe kalesini denedi. Tecrübeli eldiven Volkan Demirel izin vermedi. 16. dakikada İrfan Can'ın ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Robinho'nun yerden şutunu Volkan Demirel ayakları ile çıkardı. Dönen topta Visca'nın penaltı noktası civardından yaptığı vuruş ise üstten farklı şekilde auta çıktı.

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Robinho Başakşehir'i öne geçirdi

Mücadelenin 19. dakikasında Robinho Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan İrfan Can'ın ortası kaleye yöneldi ve Volkan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı top altı pas içine düştü. Boşta kalan topa Robinho kale ağzında vuruşunu yaptı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Kafa vuruşu az farkla auta çıktı

21'de bu kez Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin sağ kanattan Zajc ile kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Eljif kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme az farkla üstten auta çıktı.

Mücadelede tempo 30. dakikada bir hayli düştü. Özellikle Başakşehir cephesi pas yaparak Fenerbahçe'yi yormaya çalıştı.

39. dakikada Mahmut'un savunmadan gönderdiği uzun topu sağ kanatta Visca kontrol etti ve ceza alanı içine yerden gönderdiği pasını Robinho'dan önce Serdar Aziz yatarak müdahalesi ile arkadaşlarına kazandırdı.

Maçın ilk sarı kartı 41. dakikada Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a çıktı.

45+2. dakikada Junior Caiçara ceza alanı dışında önünde kalan topu düzelttikten sonra kaleye gönderdi ancak bu deneme aut ile sonuçlandı.

Hakem Hüseyin Göçek maçın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı ve şBaşakşehir soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giden taraf oldu.

Fenerbahçe maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Mehmet Ekici, ilk yarıda fazla top kaybı yapan Eljif Elmas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Zajc uygun durumda yararlanamadı

Maçta dakikalar 51'i gösterdiğinde Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Moses'ın pasında savunma arkasına sarkan Isla'nın ortasında Zajc'ın müsait pozisyonda kafa vuruşu auta gitti.

53. dakikada sağ kanattan Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada ceza alanı dışına sarkan topa Hasan Ali gelişine vurdu ve altı pas dışında Zajc bu şuta istediği kafa dokunuşunu yapamayınca top ters kanattan auta çıktı.

Mert Günok topu çıkardı

62. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında soldan Hasan Ali'nin ortasını arka direkte boş pozisyonda Soldado tamamladı ve kaleye giden bu şuta Mert kritik bir müdahale yaparak golü önledi.

Fenerbahçe penaltı bekledi

Mücadelenin 63. dakikasında Başakşehir ceza alanı içinde Hasan Ali'nin ortasında top Arda Turan'ın eline çarpınca Fenerbahçe'li oyuncular penaltı bekledi ancak Hüseyin Göçek, aynı fikirde değildi. Pozisyonu çarpma olarak değerlendirdi.

Maçın 69. dakikasında Fenerbahçe'de Serdar Aziz hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart gören isim oldu. Tecrübeli stoper bu kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçeli oyuncu, Sivasspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini de kullandı ve Jailson yerine oyuna giren isim Valbuena oldu.

Savunmada büyük hata ve gelen gol

Mücadelenin 73. dakikasında Attamah'ın büyük hatasını Soldado affetmedi ve skoru 1-1'e getirdi. Başakşehir yarı alanına gelen yüksek topta Attamah hatalı bir geri pas verdi ve araya giren Soldado, Mert Günok'tan kurtardığı topu boş ağlara gönderdi.

Fenerbahçe üstünlük golüne çok yaklaştı

Mücadelenin 76. dakikasında Sarı Lacivertli ekip bir kez daha gole çok ama çok yaklaştı. Fenerbahçe inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Verkaçlarla ceza sahasına girildi. Hasan Ali'nin dışarı çıkardığı topta Zajc'ın şutu üstten auta gitti.

77. dakikada Başakşehir 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Arda Turan yerine oyuna giren isim Napaeloni oldu.

Başakşehir'de maçın ilk kartını gören isim 79. dakikada Brezilyalı golcü futbolcu Robinho oldu.

Başakşehir yeniden öne geçti

Mücadelenin 83. dakikasında Başakşehir Napoleoni ile skoru 2-1'e getirdi. Visca'nın savunma arasına gönderdiği pasta Mossoro sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve Volkan'ı geçen topu kale önünde Stefano Napoleoni tamamladı. Başakşehir bir kez daha öne geçti.

Fenerbahçe'de 70. dakikada oyuna giren Valbuena, 85. dakikada sakatlanarak yerini Michael Frey'e bıraktı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Başakşehir'de sarı kart gören Emre Belözoğlu, gelecek hafta Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Bir oyuncu değişikliği de Başakşehir cephesinden geldi. Mossoro yerine oyuna giren isim Adebayor oldu.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov, Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Marcio Mossoro, Arda Turan, Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Moses, Eljif Elmas, Roberto Soldado.

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Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında ilk 11’inde iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Çaykur Rizespor’u 3-2 yendikleri maçın ilk 11’inden 2 oyuncu değişikliği yaptı. Ersun Yanal, sakatlığı bulunan Mehmet Topal’ın yerine Jailson’u oynatırken, yedek kulübesine çektiği Mathieu Valbuena’nın formasını ise Eljif Elmas’a verdi.

Mehmet Topal, Dirar ve Ayew yok

Fenerbahçe, 3 eksik futbolcuyla lider Medipol Başakşehir’in karşısına çıktı. Sarı kart cezalısı Andre Ayew kadroda yer almazken, sakatlığı düzelmeyen Nabil Dirar ise bu maça da yetiştirilemedi. Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da sakatlığından dolayı maç günü kadrodan çıkarıldı.

Eljif Elmas, 7 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Elmas, Süper Lig’de 7 maç sonra ilk 11’de forma giydi. Süper Lig’de son olarak 24 Aralık’taki Antalyaspor maçında ilk 11’de oynayan genç futbolcu, uzun bir aradan sonra sahaya 11’de çıktı.

Fenerbahçe tribününde kavga

Fenerbahçeli taraftarlar arasında karşılaşmadan önce tribünde kavga çıktı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala çıkan kavgada, bir taraftarın tribün basamaklarından 5-6 sıra aşağıya düştüğü görüldü.

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Uzun süre devam eden kavgaya emniyet güçleri müdahale etti. Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünü doldurdu. Lider Medipol Başakşehir taraftarı ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermeyince tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Ayrıca, turuncu-lacivertli taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden MKE Ankaragücü’nün taraftarlarını da unutmayarak tribünde, "Bu son deplasman anne, Mert?Eren" pankartı açtı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaptanları Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu’nu unutmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Emre lehine tezahüratlar yaptı. Emre de Fenerbahçeli taraftaların bulunduğu bölüme iki kez giderek alkışla karşılık verdi.

Abdullah Avcı’dan zorunlu değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre zorunlu tek değişiklik yaptı. Avcı, sakatlığı nedeniyle Moldovalı stoper Alexandru Epureanu’nun yerine Serdar Taşçı’ya ilk 11’de şans verdi. Bu arada, Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan’da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda buluşalım." pankartıyla çıktı.